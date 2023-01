Altar-palco: havia uma opção dois milhões de euros mais barata, mas Câmara excluiu

Os custos do altar-palco para as Jornadas Mundiais da Juventude podem chegar aos 5,3 milhões de euros. Porém, verifica-se uma derrapagem de 2 milhões de euros entre junho do ano passado e agora. O coordenador do grupo de projeto da Jornada Mundial da Juventude informa que a própria Câmara de Lisboa é de decidiu aumentar a pala, o que levou a custos adicionais.