As explicações da Igreja sobre as Jornadas Mundiais da Juventude

Esta quinta-feira, em declarações à SIC, o Patriarcado de Lisboa garantiu que não impôs condições e caraterísticas para o palco que vai receber o Papa Francisco em agosto. A Igreja explicou que todas as decisões relativas às Jornadas Mundiais da Juventude estão a ser tomadas por várias entidades, entre elas as autarquias envolvidas e ainda a Fundação.

O Presidente da República lembrou hoje a importância do evento para o país e disse que todas as despesas serão comunicados ao país a seu tempo. Marcelo Rebelo de Sousa reiterou, no entanto, que o evento deve corresponder "ao que é o pensamento do Papa".

"O que eu penso é que a solução que seja encontrada no final – e ainda estamos longe do final – há de tentar, por um lado, tirar proveito do que é interesse nacional; por outro lado, respeitar o período em que nos encontramos e respeitar a própria maneira de ser do Papa. É um papa que é contrário ao que seja espaventoso. Há de ser encontrada uma solução que seja simples", prossegue o Chefe de Estado.

À SIC, por telefone, o Patriarcado de Lisboa revelou que toda a informação, incluindo o custo do palco-altar, foi partilhada com o Presidente da República. Entretanto, Marcelo Rebelo de Sousa rejeitou ter sabido do projeto e do valor através da Igreja.