Mariana Vieira da Silva não se pronunciou sobre custos do Governo para as Jornadas

Questionada sobre os custos que o Governo assume na Jornada Mundial da Juventude, a ministra da Presidência não quis responder.

"Realizamos este Conselho de Ministros em Castelo Branco para que possamos estar, durante estes 2 dias, focados nas respostas que queremos dar a este território (…) não me parece o momento, nem o contexto para ser hoje o dia em que abordamos essas questões", respondeu a ministra.

A iniciativa "Governo mais próximo" leva, uma vez por mês, as reuniões do Conselho de Ministros a distritos fora da capital. O objetivo é mostrar a importância que a proximidade e a coesão territorial têm para o Governo.

Segundo a ministra da Presidência, a agenda destes Conselhos de Ministros descentralizados terá uma componente "legislativa normal, mas preferencialmente dirigida a temas importantes" para os territórios visitados.

Iniciada em fevereiro de 2020 com uma reunião do Conselho de Ministros em Bragança, a iniciativa "Governo mais próximo" pretendia garantir "uma governação de proximidade e o contacto direto com cada região e a sua população", segundo se lia num comunicado divulgado pelo executivo na altura.

No entanto, devido ao início da pandemia de covid-19, a segunda reunião do Conselho de Ministros no âmbito desta iniciativa - prevista para Castelo Branco em março de 2020 - teve de ser cancelada.