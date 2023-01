Fundação das JMJ vai acompanhar próximos passos "de fio a pavio" para evitar "surpresas de valores"

Ainda não há um dia marcado, mas, na próxima semana, a Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude vai reunir com todos os intervenientes do projeto do palco-altar para avaliação dos custos.

D. Américo Aguiar, presidente da Fundação das Jornadas Mundiais da Juventude e bispo auxiliar de Lisboa, admite que devia ter havido melhor coordenação, mas garante que a partir de agora vai participar em todas as etapas do processo.

"Nós não acompanhámos a fase final. Quem acompanhou e tinha que acompanhar era a entidade responsável, que se chama Sociedade de Reabilitação Urbana. Fez o caderno de encargos, fez a consulta e a adjudicação (...). Mas o passa-culpas não resolve o problema, nem é esse o objetivo (...). Todos estes processos de dimensão mais significativa a Fundação JMJ vai pedir para acompanhar de fio a pavio de maneira a que não se repita nem surpresas de valores nem incómodos que compreendo na totalidade".

As Jornadas Mundiais da Juventude vão realizar-se este ano em Lisboa, na zona do Parque Tejo, entre os dias 1 e 6 de agosto, e o polémico altar-palco receberá o Papa Francisco.

A obra custará cerca de cinco milhões de euros e tem estado no centro das atenções devido ao avultado valor, mas a SIC teve acesso uma lista de despesas previstas pela Câmara com outros valores que também saltam à vista.

O Vaticano demarcou-se esta sexta-feira da construção do altar-palco para as Jornadas Mundiais de Juventude, em Lisboa, e esclarece que a responsabilidade da organização do evento é local.

Em declarações ao ACI Prensa , o porta-voz do Vaticano esclareceu que a Santa Sé não interveio no processo de decisão da construção do polémico altar, afirmou.

Na terça-feira, Carlos Moedas tinha afirmado que “as especificações daquele palco foram definidas em reuniões que tivemos com a Jornada Mundial da Juventude, com a Igreja e com a Santa Sé”.