JMJ: Deslocalizaram terminal de Bobadela e novo poderá custar 100 milhões de euros

O autarca de Loures admitiu esta semana um investimento de cerca de 9 milhões de euros para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Este investimento será mobilizado para a frente ribeirinha, onde o autarca Ricardo Leão pretende construir um "espaço verde, de lazer". No entanto, para libertar a frente ribeirinha é preciso deslocalizar, de forma progressiva, o terminal de contentores da Bobadela, considerado o melhor da Península Ibérica. O novo terminal poderá ter um custo de 100 milhões de euros.

O autarca de Loures, Ricardo Leão, disse que sem a JMJ, "jamais aqueles contentores saíam dali (...) foi um autêntico milagre".

Em contrapartida, o presidente executiva da Associação dos Transitário de Portugal (APAT) considera o projeto "um perfeito disparate".

"O terminal da Bobadela era o melhor terminal rodoferroviário intermodal até da Península Ibérica. Era um terminal que tinha uma capacidade enorme para ter contentores e movimentar contentores.", refere António Nabo Martins.

Os primeiros contentores começaram a ser retirados no último semestre do ano passado e a serem transferidos para o terminal Norte, junto à Valor Sul de forma a libertar o espaço para acolher o maior número de visitantes para ver o Papa Francisco.

Em abril de 2021, uma resolução do Conselho de Ministros decretava a “sentença de morte” do chamado Interface de mercadorias da Bobadela.

O plano passa por reduzir o espaço servido por várias linhas ferroviárias a um terço, ficando apenas operacional a linha encarnada do Parque Norte que, passa a receber em exclusivo todos os contentores que chegam de Sines, Lisboa, Setúbal e Leixões até ser extinto em 2026.

Preços das mercadorias poderão disparar

Os operadores ferroviários criticam a decisão do Governo e avisam que se perderá competitividade e que os preços das mercadorias vão disparar. Para além disso, estima-se que o transporte de cada contentor possa custar mais 100 euros.

Contactada pela SIC, a Infraestruturas de Portugal (IP) diz ter identificado cinco possíveis localizações para o novo terminal, mas algumas já foram excluídas.

Novo terminal poderá custar cerca de 100 milhões de euros

Alguns especialistas contactados pela SIC estimam que o novo terminal de contentores, com as respetivas obras da rede rodoviária e ferroviária, possa custar cerca de 100 milhões de euros.

Apesar da deslocalização definitiva só se concretizar em 2026, de acordo com a calendarização aprovada em 2021, o Complexo Logístico da Bobadela vai ser alvo de obras de adaptação para acabar com dois dos três terminais existentes, concentrando a atividade apenas num.

Investimento de nove milhões de euros para “espaço verde”

No caso do município de Loures, o autarca estimou um investimento total de cerca de nove milhões de euros (inteiramente suportado pelo orçamento municipal), que contempla a modelação do terreno, construção de uma ponte ciclopedonal (Loures-Lisboa), plano de drenagem e execução de passagens hidráulicas e acessos e mobilidade.

A Jornada Mundial da Juventude, considerada o maior acontecimento da Igreja Católica, vai realizar-se este ano em Lisboa, entre 1 e 6 de agosto, sendo esperadas cerca de 1,5 milhões de pessoas.

As principais cerimónias da jornada decorrem no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem ribeirinha do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.