O Vaticano demarcou-se esta sexta-feira da construção do altar-palco para as Jornadas Mundiais de Juventude, em Lisboa, e esclarece que a responsabilidade da organização do evento é local.

Em declarações ao ACI Prensa, o porta-voz do Vaticano esclareceu que a Santa Sé não interveio no processo de decisão da construção do polémico altar, afirmou.

Matteo Buni acrescentou ainda que a organização do evento “é local” e, por isso, a responsabilidade recai sobre a Câmara Municipal de Lisboa.

Na terça-feira, Carlos Moedas tinha afirmado que “as especificações daquele palco foram definidas em reuniões que tivemos com a Jornada Mundial da Juventude, com a Igreja e com a Santa Sé”.

Carlos Moedas diz que vai dar "o corpo às balas"

O presidente da Câmara de Lisboa assumiu na quinta-feira a responsabilidade do custo do altar-palco para as Jornadas Mundiais da Juventude em Lisboa. Admitiu mesmo mudar o projeto e garante que fará tudo o que o Presidente Marcelo e a Igreja quiserem.

As declarações do autarca surgiram depois da Igreja ter questionado o porquê do avultado valor . Carlos Moedas vem assumir a responsabilidade e diz que “vai dar o corpo às balas”, estando disposto a mudar o projeto do altar-palco.

Já esta sexta-feira, o autarca recordou que a autarquia vai investir até 35 milhões de euros nas Jornadas. Carlos Moedas garantiu que o investimento vai ser feito com “consciência”.