JMJ: Mais de 10 mil voluntários inscritos e mais de 400 mil jovens interessados

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), marcada para agosto em Lisboa, já tem mais de 10 mil voluntários inscritos e mais de 400 mil jovens do mundo inteiro manifestaram interesse em participar.

Os números mais recentes foram avançados por Américo Aguiar, bispo auxiliar de Lisboa, coordenador da Igreja Católica para a JMJ, que em entrevista à RTP3 explicou que dos 400 mil jovens 20 mil já pagaram a inscrição, e que já estão inscritos jovens de 183 nacionalidades.

Américo Aguiar, presidente da Fundação da JMJ, disse na entrevista, como de resto o Papa Francisco tem dito, que a JMJ é um evento para todo os jovens e religiões (ou sem religião) pelo que estão a ser preparados eventos nomeadamente sobre diálogo religioso, e disse que vão ser montados mais de 50 palcos em vários locais de Lisboa.

Sobre a visita do Papa Francisco, que vem a Lisboa participar na JMJ, Américo Aguiar explicou na entrevista que a chegada do Papa ainda não está "fechada".

Certo é que o Papa participa na missa do dia 6 no Parque Tejo e depois encontra-se com os voluntários no Passeio Marítimo de Algés. "Calculamos que os voluntários sejam de 20 a 30 mil", disse.

No dia anterior, dia 5, participa também na vigília no Parque Tejo, onde os jovens vão dormir, e na sexta-feira, dia 4, também deverá estar na "Via Sacra", que deverá acontecer no Parque Eduardo VII, onde é recebido na quinta-feira, dia 3 de agosto.

O Papa Francisco deverá chegar na quarta-feira