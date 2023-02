Maques Mendes diz que dois palcos da JMJ terão redução de custos significativa

Luís Marques Mendes adianta que o palco principal, no Parque Tejo, e o palco no Parque Eduardo VII para a Jornada Mundial da Juventude, vão ter uma redução de custos significativa. O comentador da SIC informou também que “tudo vai ser decidido na próxima semana”.

Marques Mendes começa por explicar que a ideia de os dois palcos, no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII, serem no “mesmo sítio” foi excluída, por não ter havido entendimento entre as duas partes.

Assim sendo, o que irá acontecer é uma redução de custos nos dois palcos

“No Parque Eduardo VII, com custos estimados em cerca de 2 milhões de euros vai ter uma redução significativa, provavelmente superior a 1 milhão de euros”, indica Luís Marques Mendes.

Quanto ao palco principal da Jornada Mundial da Juventude também estará sujeito a uma redução e neste espaço estarão apenas bispos. Não estarão, por exemplo, responsáveis políticos.