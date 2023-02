Luís Montenegro saiu esta segunda-feira em defesa de Carlos Moedas na polémica sobre a Jornada Mundial da Juventude. O líder do PSD diz que é preciso recuperar o tempo perdido e que o essencial é mesmo garantir que o evento se pode realizar.

Foi a partir da Guarda e num dia em que teve um encontro com o bispo que o Presidente do PSD falou sobre os custos da Jornada Mundial da Juventude e veio pôr a mão por baixo do presidente da Câmara de Lisboa.

Em matéria de responsabilidades, o líder do PSD quer também que António Costa volte a olhar para as perguntas que o partido fez sobre a resolução do Banif e as alegadas intromissões políticas identificadas pelo antigo governador do Banco de Portugal no afastamento de Isabel dos Santos do BIC.