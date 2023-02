Jornada Mundial da Juventude

JMJ: Assembleia Municipal de Lisboa aprova empréstimo de 15,3 milhões de euros

ANTÓNIO COTRIM

O empréstimo foi aprovado com 11 votos contra de Chega, PEV, BE, Livre e PAN, 35 abstenções e 25 votos a favor. Em causa está a contratação de um empréstimo de médio e longo prazo para assegurar o financiamento de investimento para as obras do Parque Tejo, da ponte ciclo pedonal sobre o rio Trancão (a realizar pela empresa municipal EMEL) do estacionamento e do altar-palco.