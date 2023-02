Plano de mobilidade da JMJ é responsabilidade do Governo? Marcelo lembra papel das autarquias

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, diz que o plano de mobilidade para a Jornada Mundial da Juventude é responsabilidade do Governo.

Já o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lembra que o assunto também envolve as autarquias.

"A mobilidade há de resultar do entendimento entre as várias entidades, porque tem a ver com questões de segurança e isso tem a ver com o Estado. Mas depois, por outro lado, [a JMJ] é no município de Lisboa e de Loures e tem a ver com os municípios de Lisboa e Loures", disse o chefe de Estado.