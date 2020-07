Profissionais que removem amianto podem estar em risco por falta de materiais de proteção, avisa Quercus

O prazo definido pelo Governo dá 75 dias para remover o amianto de 578 escolas públicas. Um plano ágil no papel mas que, na prática, a Associação Quercus diz ser impossível de cumprir.

"Não estamos em condições de garantir a remoção total do amianto durante a pausa escolar porque são muitas escolas e poucas empresas aptas para remover este material", afirma Carmen Lima da Associação Quercus.

Para além do problema temporal, a associação ambientalista diz ainda que os profissionais encarregues da missão estão a ser colocados em risco pela falta de materiais de proteção:

"Escasseiam fatos do tipo 5 e 6 e máscaras P3 que são as adequadas para a remoção do amianto e em vez de substituir estes fatos e máscaras de 2 em 2 horas, os trabalhadores utilizam-nas durante todo o dia e até durante a semana toda."