Mais de 720 milhões de garrafas de plástico usadas por ano em Portugal 

A cada ano que passa, cresce a acumulação de plásticos nos mares. Cada garrafa deste material demora cerca de 450 anos a decompor-se, o que leva os especialistas a acreditarem que em 2050 haja mais plásticos do que peixes nos oceanos.

Só em Portugal, por ano, são utilizadas mais de 720 milhões de garrafas de plástico.

As garrafas de plástico, que continuam a ser uma opção para muitas pessoas, devem ser colocadas na reciclagem, depois de utilizadas. Os materiais são reaproveitados e evita-se a acumulação de mais plásticos nos oceanos.

Parte dos plásticos reciclados é utilizado no fabrico de roupa e no mobiliário. A reciclagem de 1000 garrafas de água é suficiente para construir um banco de jardim com cerca 1.80 metros de comprimento. Já 10 garrafas de água de plástico recicladas podem dar origem a um par de calças.

Julho é considerado o mês internacional sem plástico.

Há uma década que este mês é um desafio global para conservar o planeta. A iniciativa já chegou a 250 milhões pessoas de 177 países.