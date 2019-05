Detida gerente de banco brasileiro suspeita de branquear 220 milhões de euros

Uma gerente do banco Bradesco foi detida esta terça-feira no Rio de Janeiro, ao abrigo da Operação Lava Jato, numa investigação sobre um esquema de branqueamento de capitais no sistema bancário que terá movimentado 989,6 milhões de reais (220 milhões de euros).

De acordo com as autoridades brasileiras, a gerente foi presa pela Polícia Federal em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Outro gerente da mesma instituição financeira e o empresário local também são alvo de mandados de prisão expedidos nesta operação, mas ainda não foram encontrados.

Segundo comunicado divulgado pelo Ministério Público Federal (MPF-RJ), os três suspeitos teriam atuado num esquema de branqueamento de capitais descoberto nas operações Eficiência e Câmbio Desligo, o qual seria liderado por operadores de transações ilícitas que envolveram o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

Para o MPF-RJ, os dois gerentes do Bradesco participaram de um sofisticado esquema de branqueamento de capitais, que funcionava por meio da compensação de cheques e pagamento de boletos bancários.

"Os doleiros [agentes do mercado financeiro] captavam cheques recebidos no varejo e os depositavam em contas bancárias de empresas fantasmas. Para abertura e movimentação das contas bancárias, a organização criminosa contava com a participação dos gerentes", refere o MPF-RJ.

Já o empresário procurado pela polícia seria o responsável por abrir as 'contas-fantasma' utilizadas nas transações. Pelo menos sete 'empresas-fantasma' foram identificadas e são alvo de busca e apreensão na operação realizada hoje.



Lusa