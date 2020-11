Sobe para 5 número de mortes por legionella no Norte do país 

Na unidade da Póvoa de Varzim/Vila do Conde há 11 doentes internados. Em Matosinhos, no Hospital Pedro Hispano, estão 17 pessoas, duas na unidade de cuidados intensivos. Há também doentes no Hospital de São João, no Porto.

A diretora-geral da Saúde explicou esta tarde que já foram reportados mais de 60 casos. A origem da infeção continua a ser investigada pelas autoridades. Todos os infetados são idosos, com mais de 80 anos

A doença dos legionários transmite-se por via aérea. Dor de cabeça e vómitos são alguns dos sintomas da infeção, que em situações mais complicadas provoca pneumonia aguda. O surto mais grave em Portugal aconteceu há 6 anos, em Vila Franca de Xira. Causou 12 mortes e mais de 400 infeções.