Bruno Fialho convidado para cabeça de lista do PDR por Setúbal

Bruno Fialho foi convidado para ser o cabeça de lista do partido de Marinho e Pinto pelo círculo eleitoral de Setúbal.

À SIC, o mediador do sindicato de motoristas de matérias perigosas confirmou o convite, mas ainda não decidiu se vai aceitar. Garante que qualquer que seja a decisão, não irá interferir com as negociações que está a mediar entre os motoristas de matérias perigosas e a ANTRAM.

Recorde-se que Pedro Pardal Henriques, ex-porta-voz do sindicato, vai ser o cabeça de lista do partido por Lisboa.

A decisão de Bruno Fialho terá de ser tomada até domingo.