Catarina Martins responde a Costa. “Os partidos ganham em respeitar-se”

Na entrevista ao Expresso, o líder socialista diz que "o PCP é um verdadeiro partido de massas, o Bloco é um partido de mass media".

Em declarações ao jornal digital Eco, a coordenadora do Bloco de Esquerda afirma que "os partidos políticos ganham em respeitar-se, em respeitar as diferenças que temos, em respeitar as pessoas que confiam em nós e que estão nos partidos".

"Caracterizações mais ou menos caricaturais uns dos outros não ajudam ninguém", diz ainda Catarina Martins, numa entrevista que será publicada na íntegra na segunda-feira.