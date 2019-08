BE pede humildade a Costa e reconhecimento do trabalho da legislatura

De visita à feira agrícola do Vale do Sousa, e em reação à entrevista de António Costa ao Expresso, a coordenadora do Bloco de Esquerda diz que é normal que em período de campanha os partidos apostem em marcar diferenças, mas aconselha humildade para reconhecer o trabalho feito nos últimos quatro anos.