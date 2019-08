Mulheres lideram um quarto das listas que concorrem em Aveiro

Um quarto das formações partidárias que se vai submeter a sufrágio a 06 de outubro no Círculo Eleitoral de Aveiro apresenta cabeças de lista femininas, de acordo com as listas afixadas no Tribunal de Aveiro.



São 20 os partidos e formações a concorrer por Aveiro nas eleições legislativas de 2019, em que se apresentam ao eleitorado como cabeças de lista Maria Isabel Marques Magalhães (RIR), Karina Marques Marques (CHEGA), Alexandra Letícia Agatte Rato (Partido Trabalhista Português), Inês Abreu Tafula (PDR), e Ana Miguel Marques dos Santos (PSD).



Em relação às eleições de 2015, repetem os cabeças de lista o PS, com Pedro Nuno Santos, a CDU, com Miguel Viegas, e o BE, com Moisés Ferreira, sendo que João Almeida, do CDS, que em 2015 foi eleito na coligação com o PSD, é desta feita cabeça de lista do CDS.



São ainda cabeças de lista pelo Círculo Eleitoral de Aveiro Paulo Isidro Rodrigues (Partido da Terra), Jaime Silva Pinho (Juntos pelo Povo), Delmar Almeida (Nós Cidadãos), João Santos Dias (Partido Unido dos Reformados e Pensionistas), Fernando Pereira dos Santos (Aliança), Filipe Cayola (PAN), Luís Brandão de Almeida (PPM), Márcio Cristiano Santos (Iniciativa Liberal), João Valente Pinho (PNR) e Anselmo Gonçalves de Oliveira (PNR).



O Bloco de Esquerda vai figurar como primeiro no boletim de voto do círculo eleitoral de Aveiro nas eleições legislativas de 06 de outubro, de um total de 20 formações partidárias, ditou o sorteio.



A relação ordenada das candidaturas e afixada no Tribunal Judicial de Aveiro indica que vão figurar sequencialmente nos boletins de voto as siglas e símbolos do "Bloco de Esquerda", "Aliança", "Partido Trabalhista Português", "LIVRE", "Partido Nacional Renovador", "Pessoas-Animais-Natureza", "Partido Socialista", "Partido Unido dos Reformados e Pensionistas", "CDU-Coligação Democrática Unitária", "Juntos pelo Povo", "Nós, Cidadãos!", "Partido Popular Monárquico", "Reagir Incluir Reciclar", "Partido Social Democrata", "CHEGA", "CDS-Partido Popular", "Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses", "Partido da Terra", "Partido Democrático Republicano" e "Iniciativa Liberal".



O Círculo Eleitoral de Aveiro mantém a representação de 16 mandatos no Parlamento, que em 2015 foram atribuídos a Luís Montenegro, António Topa, Regina Bastos, João Almeida, Ulisses Pereira, Helga Correia, Amadeu Albergaria, António Carlos Monteiro, Susana Lamas e Bruno Coimbra, pela coligação PSD/CDS, Pedro Nuno Santos, Fernando Andrade, Rosa Albernaz, Filipe Neto Brandão e Porfírio Silva, pelo Partido Socialista, e Moisés Ferreira, pelo Bloco de Esquerda.



Lusa