Assunção Cristas voltou este sábado a desvalorizar as sondagens e apontou baterias no combate à corrupção. A líder do CDS diz que são precisos mais meios no Ministério Público e na Polícia Judiciária.

Cristas afirmou ainda que se o CDS mMdeira tem autonomia para aceitar um possível acordo com o PS para formar Governo na região.