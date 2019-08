Candidatos do PSD às legislativas assinaram um compromisso de honra

Os candidatos do PSD às legislativas tiveram de assinar documento no qual declaram que não estão associados a processos de natureza criminal. No entanto, o jornal Expresso escreve que há pelo menos 3 versões desse documento, que afinal permitem incluir os candidatos que já são arguídos ou estão acusados de crimes. De visita a Mochique e confrontado pelos jornalistas, Rui Rio desvalorizou o assunto e diz que todos devem ser considerados inocentes até serem julgados.