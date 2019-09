António Costa e Jerónimo de Sousa frente a frente na SIC

É o primeiro frente a frente televisivo das legislativas entre líderes partidários. Esta segunda-feira, no debate no Jornal da Noite, vão estar António Costa e Jerónimo de Sousa.

O secretário-geral do PCP e o primeiro-ministro têm trocado argumentos, em comícios e entrevistas, quanto a uma possível maioria do PS nas eleições, a atual solução de esquerda e o apoio do partido comunista a um governo liderado por António Costa.

Ainda este fim-de-semana, Jerónimo disse não acreditar que o acordo de 2015 se repita. Também António Costa se referiu a declarações do líder comunista para responder que, tal como Jerónimo de Sousa, também teve paciência para levar até ao fim esta legislatura.

O PS já fez a rentrée. O PCP fará só no próximo fim de semana.

Mais logo, o confronto é direto entre os dois candidatos, a duas semanas do arranque oficial de campanha das legislativas.