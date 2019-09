“Não dizemos que o PS é um partido de direita, mas pratica políticas de direita”

Jerónimo de Sousa relembra que em quatro Orçamentos do Estado, há centenas de propostas do PCP, mas recusa-se a aceitar, ainda assim, responsabilidades em matérias com as quais discorda. O líder da CDU fala em avanços positivos, mas dizem que não resolvem as questões estruturais do país, acusando ainda o PS de ser um partido que pratica políticas de direita.