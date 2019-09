"PCP tem que deixar em aberto qualquer hipótese que se coloque na noite de 6 de outubro"

Depois do debate em que as questões laborais dominaram o confronto entre Jerónimo de Sousa e António Costa, a editora de Política da SIC, Cristina Figueiredo, disse que houve desconforto na resposta do líder comunista sobre a participação do partido na geringonça. Considerou ainda que Jerónimo devia ter-se focado mais nas reivindicações do PCP.

O comentador Luís Delgado, afirmou que ambos jogaram à defesa e reforçou o discurso do secretário-geral do PS porque sabe que é no Bloco de Esquerda que está o principal adversário.