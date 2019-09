“Se tivesse havido interferência indevida, o secretário de Estado tinha sido demitido”

António Costa esclarece que o parecer solicitado à PGR a propósito de negócios de familiares de governantes com o Estado surgiu de uma necessidade de interpretação da lei. Garante que saberá julgar comportamentos de membros do Governo independentemente do entendimento da lei, e que se tivesse havido interferência indevida, o secretário de Estado da Proteção Civil teria sido demitido.