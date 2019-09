Cristas reafirma que não fará qualquer acordo com o PS

Assunção Cristas reafirmou esta sexta-feira que não fará qualquer acordo com o PS, nem sequer em matérias estruturais.

Depois do debate na SIC, ontem à noite, a líder do CDS assinalou também a diferença para o PSD, embora diga que não está preocupada com o posicionamento mais ao centro de Rui Rio.