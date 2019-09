Jerónimo diz que "o voto na CDU conta" para impedir maioria absoluta do PS

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, defendeu esta sexta-feira que "o voto na CDU conta, e conta bem", para impedir uma maioria absoluta do Partido Socialista nas próximas eleições legislativas de 06 de outubro.

No discurso de abertura da 43.ª edição da Festa do Avante!, que decorre no Seixal, distrito de Setúbal, até domingo, o líder comunista alertou que "aqueles a quem a política de direita de sucessivos governos de PS, PSD e CDS serviu, os grandes interesses económicos e financeiros, já fizeram a sua aposta a pensar reverter o que se avançou".

"Derrotada a versão revanchista da política de direita em 2015, não desistindo dos seus objetivos, mas sem condições para os recuperar no imediato, querem hoje duas coisas: garantir a maioria absoluta do PS e, ao mesmo tempo, enfraquecer a CDU" - coligação que junta PCP e PEV, afirmou Jerónimo de Sousa.

Notando que estes agentes "colocam na concretização desses objetivos todo o seu arsenal e meios", o secretário-geral do Partido Comunista advogou que "ensaiam novas artificiosas bipolarizações, utilizando a mais ridícula e falsa argumentação para ocultar aquilo que é uma evidência".

"O voto na CDU conta, e conta bem, para impedir a maioria absoluta do PS", vincou.

Lusa