A análise ao debate entre Catarina Martins e André Silva

Direto

Catarina Martins e André Silva começaram o debate a concordar que tem havido muita convergência entre os dois partidos no Parlamento, em especial sobre questões climáticas e relacionadas com animais.

Já sobre o tema das pensões, Catarina Martins considera que o programa eleitoral do PAN "põe em causa as pensões que estão em pagamento agora". André Silva garante que esse é um cenário que não se aplica às propostas do PAN.

A coordeadora do Bloco de Esquerda diz ainda que "o sistema financeiro não precisa de mais prémios do Estado".