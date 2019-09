O debate entre Catarina Martins e André Silva

Catarina Martins e André Silva começaram o debate a concordar que tem havido muita convergência entre os dois partidos no Parlamento, em especial sobre questões climáticas e relacionadas com animais.

Já sobre o tema das pensões, Catarina Martins considera que o programa eleitoral do PAN "põe em causa as pensões que estão em pagamento agora". André Silva garante que esse é um cenário que não se aplica às propostas do PAN.

A coordeadora do Bloco de Esquerda diz ainda que "o sistema financeiro não precisa de mais prémios do Estado".

Os carros fora das cidades, um investimento público para responder à emergência climática, a construção de barragens e a política agrícola são alguns dos temas que Catarina Martins e André Silva debateram.

O crescimento do PAN pode impedir o crescimento do Bloco de Esquerda?

Catarina Martins responde à questão dizendo que "o que se tem verificado é o contrário".

Numa entrevista ao Expresso, André Silva elogiou Catarina Martins. Agora, no frente a frente entre os dois líderes, foi a vez da coordenadora do Bloco de Esquerda descrever o líder do PAN.

Catarina Martins confessa de André Silva merece admiração por tudo o que conseguiu conquistar com o partido até agora.

Na mesma entrevista, André Silva não respondeu à pergunta: qual o maior erro de António Costa nos últimos 4 anos. A resposta foi dada agora: