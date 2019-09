CDS tem um compromisso total com o mundo rural e agrícola, diz Cristas

A líder do CDS garante que o partido tem um compromisso total com o mundo rural e agrícola e que é preciso criar medidas face às alterações climáticas. Assunção Cristas diz que é necessário estudar o impacto da Barragem do Alvito e critica o tempo de espera para os acessos aos fundos europeus para a agricultura.