Maiorias absolutas não facilitam reformas estruturais, diz Rui Rio

Numa entrevista à Agência Lusa, Rui Rio diz que as maiorias absolutas não facilitam as reformas estruturais alargadas e aponta quatro temas que devem ser alvo de alterações na próxima legislatura. O Presidente do PSD diz que não tem particular entusiasmo em der deputado e admite que até 6 de outubro é possível inverter a tendência negativa das sondagens.