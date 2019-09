Rio acusa PS de plagiar o programa eleitoral do PSD

O líder do PSD cumpriu este domingo o segundo dia de visita aos Açores, onde ouviu queixas de pescadores e agricultores.

Na visita, Rui Rio criticou as declarações de António Costa sobre a proposta de criação de um programa de Erasmus no interior, dizendo que a ideia foi copiada do programa eleitoral dos sociais-democratas.