Catarina Martins falou em impunidade, em resposta a uma pergunta sobre a multa da Autoridade da Concorrência aos bancos nacionais.

A coordenadora do Bloco de Esquerda apresentou também esta terça-feira um nova medida: quer uma subida do valor do salário mínimo já em janeiro e aumentos de mais de 5% nos anos seguintes. A proposta do Bloco de Esquerda foi apresentada durante uma arruada em Braga.