André Silva e António Costa frente a frente: o que os une e o que os separa

O primeiro-ministro e secretário-geral do PS, António Costa, e o líder do PAN, André Silva, estiveram frente a frente na SIC. Veja abaixo os vários momentos que marcaram o debate.

Jose Fernandes

AMBIENTE

O ambiente foi um dos temas em destaque no debate desta quarta-feira na SIC.

As ambições do PS na área do Ambiente

O secretário-geral do PS lembra que "Portugal foi em 2016 o primeiro país a nível mundial a assumir o objetivo de neutralidade carbónica em 2050".

"As matérias de Ambiente e as alterações climáticas só se debatem onde está presente o PAN"

Andé Silva, líder do PAN, diz que os outros partidos não dão prioridade ao Ambiente.

PAN acusa o Governo de hipotecar as gerações futuras

André Silva considera que o PAN ajudou o PS a evoluir nas questões ambientais. No entanto, o deputado acusa o Governo de hipotecar as gerações futuras ao colocar "a primazia de economia do crescimento económico relativamente à conservação dos habitats e dos ecossistemas".

Jose Fernandes

ENCERRAMENTO DAS CENTRAIS DE CARVÃO

"É possível terminar com as centrais de carvão até 2020"

No frente a frente com António Costa, André Silva aponta duas áreas que considera que o PS foi "particularmente pouco ambicioso". O deputado do PAN garantiu ainda que "é possível terminar com as centrais de carvão até 2020".

“Só gosto de assumir aquilo que tenho certeza que posso fazer”

Já António Costa diz que não é possível terminar com as centrais de carvão até 2030 e sublinha que só assume aquilo que sabe que vai cumprir.

Jose Fernandes

TURISMO E ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS

Que turismo deve ter o País?

António Costa defendeu uma diversificação do turismo. Para o secretário-geral do Partido Socialista, Portugal deve ter "um turismo 360 dias por ano e para todo o País"

"O Governo está a transformar o Alentejo num olival intensivo com um gasto de água excessivo"

"Para fazermos uma verdadeira adaptação às alterações climáticas devemos produzir culturas que estejam adaptadas a períodos de seca e que tenham resiliência e capacidade produtiva", defendeu André Silva no debate com António Costa.

O deputado do PAN acusa o Governo de estar "a transformar o Alentejo num olival intensivo com um gasto de água excessivo".

Jose Fernandes

POLÍTICA AGRÍCOLA E RECURSOS NATURAIS

"O PS está a colocar em causa a sustentabilidade do país e dos recursos naturais"

André Silva acusou o PS de estar a “depredar os recursos de Portugal” e não se preocupar com questões ambientais.

“Não nos podemos dar ao luxo de não aproveitar o melhor possível os recursos naturais”

António Costa defendeu que Portugal deve aproveitar o melhor possível os recursos naturais e recursos endógenos, ter uma agricultura próspera e aumentar a sua autonomia na área agroalimentar. O secretário-geral do PS diz que, com isto, o país evita depender menos do exterior no futuro.

Jose Fernandes

VEJA OU REVEJA O DEBATE NA ÍNTEGRA