António Costa (PS) e André Silva (PAN) frente a frente

António Costa defendeu esta quarta-feira, na SIC, que Portugal deve aproveitar o melhor possível os recursos naturais e recursos endógenos, ter uma agricultura próspera e aumentar a sua autonomia na área agroalimentar. O secretário-geral do PS diz que, com isto, o país evita depender menos do exterior no futuro.