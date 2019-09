Cristas apresenta propostas do CDS para as forças armadas

Assunção Cristas esteve esta manhã numa associação militar, em Lisboa, para dar a conhecer as propostas do CDS para as forças armadas e agitar uma velha bandeira do CDS - dar apoio aos deficientes e antigos combatentes.



A líder do CDS-PP explicou o que pretende ver aprovado já na próxima legislatura.