Rui Rio e Jerónimo de Sousa estiveram esta quinta-feira frente a frente, na RTP. Ambos foram deputados no início dos anos 90 mas discordam sobre a importância da função.

O líder do PSD voltou esta noite a insistir que não tem particular entusiasmo no exercício do cargo e revelou que chegou a propor ao partido não integrar as listas de candidatos.