Costa acusa líder do CDS de passar a mensagem de que quem tem dinheiro é que entra para as universidades

Um dos momentos em que se confrontaram foi a propósito da proposta do CDS para as vagas nas universidades. António Costa acusou Assunção Cristas de passar a mensagem de quem tem dinheiro é que entra para as universidades e a líder do CDS respondeu que é subverter a ideia.