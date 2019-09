Cristas acusa Costa de "sacrificar tudo" em nome do poder

António Costa e Assunção Cristas estiveram esta noite em debate e discutiram propostas concretas e opções políticas.

Com uma troca de críticas e acusações constantes, Assunção Cristas acusou o primeiro-ministro de sacrificar tudo em nome do poder e António Costa terminou a dizer que o PS é o partido do bom senso.