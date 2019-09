Sondagem dá maioria absoluta ao PS

Se as eleições legislativas fossem hoje, o PS conseguiria maioria absoluta. É o que revela o último estudo de opinião do ICS/ ISCTE para a SIC e o Expresso.



A menos de um mês das eleições, o Partido Socialista aumenta a vantagem e chega aos 42% das intenções de voto. Mais 19 pontos do que o PSD, que mantém os 23% da última sondagem.



O Bloco de Esquerda cai para os 9%.

A CDU também escorrega para os 6%.

O CDS e o PAN mantêm as intenções de voto da última sondagem.

Este estudo foi coordenado pelo ICS e pelo ISCTE.

O trabalho de campo da GFK Metris foi realizado entre os dias 24 de agosto e 5 de setembro com base em 801 entrevistas diretas e pessoais. A margem de erro máxima é de 3,5%, o nível de confiança de 95%.