Catarina Martins está otimista com reforço do Bloco de Esquerda na Madeira e mostra-se disponível para replicar a geringonça no arquipélago.

Durante um almoço este sábado em Câmara de Lobos, a líder do Bloco reforçou que é preciso investir na saúde, aproveitando para assinalar os 40 anos em que foi assinado o decreto lei que criou o Serviço Nacional de Saúde.