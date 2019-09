Apesar de dar ao PS a maioria absoluta nas próximas eleições legislativas, a sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e o Expresso revela, no entanto, que a maioria dos inquiridos considera que é preferível não haver uma maioria absoluta.

O estudo mostra também que na comparação direta com Rui Rio, António Costa é considerado o líder mais forte, mesmo entre o eleitorado de direita.