PS cancela campanha eleitoral com Santos Silva no Brasil após morte de Roberto Leal

O PS cancelou hoje as atividades de campanha para as legislativas de outubro previstas para segunda-feira, em São Paulo, Brasil, com Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros e candidato socialista ao círculo Fora da Europa.

Em comunicado, o PS justificou o cancelamento da campanha com os candidatos Santos Silva e Paulo Porto Fernandes com a morte de Roberto Leal, que vivia com a família em São Paulo, cidade para onde estava agendada a presença dos dois candidatos socialistas na segunda-feira.

Os socialistas apresentam, na nota, as "condolências à família e amigos de Roberto Leal e a toda a comunidade portuguesa no Brasil".

O cantor morreu na madrugada de hoje, em São Paulo.

Roberto Leal - nome artístico de António Joaquim Fernandes - emigrou para o Brasil aos 11 anos, em 1962, com os pais e nove irmãos.

Em São Paulo, após trabalhar como sapateiro e vendedor de doces, iniciou a carreira de cantor.

Lusa