Costa promete prioridade à acessibilidade dos cidadãos com deficiência

António Costa prometeu este sábado transferir a secretaria de Estado da Inclusão para um dos ministérios centrais do Governo. O secretário-geral do Partido Socialista anunciou também que pretende bloquear verbas do próximo quadro comunitário de apoio para resolver problemas de acessibilidade para deficientes.