As frase do 2.º dia de campanha

"Os resultados de Mário Centeno são bons, mas o caminho para lá chegar não é bom."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP para o Jornal de Negócios

"O PS desde sempre tem um tique: quanto está no poder olha para o Estado como se fosse dono disto tudo (...) O que distingue o Governo de António Costa relativamente ao passado é que temos não só casos de nomeações de militantes e simpatizantes do PS para altos cargos públicos, mas também dos próprios familiares. Excede um pouco o que no passado tinha acontecido."

Rui Rio, presidente do PSD no debate Antena 1/Rádio Renascença/TSF

"Um Governo PS/PSD só faz sentido em condições absolutamente extraordinárias de calamidade nacional."

António Costa, secretário-geral do PS no debate Antena 1/Rádio Renascença/TSF

"O meu 'Centeno' é o professor Joaquim Sarmento."

Rui Rio, presidente do PSD no debate Antena 1/Rádio Renascença/TSF

"Aquele dr. Sarmento que o Dr. Rui Rio chama o seu Centeno nem sequer nas listas de deputado está. E pior, escreveu um livro onde se propunha a eliminar as 35 horas e repor as 40 horas de trabalho na administração pública."

António Costa, secretário-geral do PS no debate Antena 1/Rádio Renascença/TSF

"Foi a luta dos trabalhadores, a par da iniciativa política da CDU, que permitiu derrotar as ditas inevitabilidades, e salvar empresas, direitos e remunerações. Iniciativa política do PCP e da CDU não apenas na criação de condições para afastar o PSD/CDS do Governo e para a tomada de posse de um Governo minoritário do PS, mas, igualmente, iniciativa política em torno de cada aspiração concreta."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

"Este governo falhou e incumpriu as promessas que fez no âmbito dos cuidados de saúde primários, nomeadamente na cobertura de médicos de família para todos os portugueses, nas Unidades de Saúde Familiar e aqui, concretamente em Lisboa, naquilo que seriam os novos centros de saúde fora dos edifícios de habitação."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP

"As pessoas querem pagar as suas rendas. O problema são multas que foram postas em cima de uma lei que já toda a gente viu que é injusta."

Catarina Martins, coordenadora do BE

"Os resultados desta governação e da governação onde participou Mário Centeno foi o facto do INE ter feito a revisão em alta do crescimento da economia portuguesa. O que implica também uma redução significativa da carga fiscal e uma redução do défice público."

António Costa, secretário-geral do PS

"Repetimos em diversas ocasiões que a um posto de trabalho permanente tem de corresponder um vínculo efetivo, procurando assim inverter o caminho que o Governo e as instituições do ensino superior pretendem perpetuar - a docência e a produção científica com trabalhadores com vínculo precário e desvalorização salarial."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP