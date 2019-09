Esta segunda-feira realizou-se o último debate antes das legislativas. Rui Rio (PSD), Assunção Cristas (CDS), António Costa (PS), Catarina Martins (BE), André Silva (PAN) e Jerónimo de Sousa (PCP) discutiram ideias e trocaram acusações entre si.

António Costa comparou Assunção Cristas a Donald Trump, por defender a redução do imposto sobre os combustíveis fósseis. O secretário-geral do PS quis também analisar as contas do programa do PSD para acusar Rui Rio de ser "ultra otimista".