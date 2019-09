As frases do 3.º dia de campanha

"O PAN será sempre um aliado mais confortável para o PS."

Catarina Martins, coordenadora do BE no Jornal de Negócios

"As eleições fazem-se sempre de balanços do que foi feito e dos caminhos que se querem trilhar e, na verdade, nas últimas semanas, o PS reescreveu um pouco a história destes quatro anos com factos que não correspondem à verdade."

Catarina Martins, coordenadora do BE

"Tenho por hábito nunca falar em público das reuniões que não acontecem, nem das reuniões que acontecem e que não são públicas. É uma regra que tenho e que tenho vivido bem com ela."

António Costa, secretário-geral do PS

"Eu não me queria meter nisso. Em relação a essa tensão, acho que não ajuda, particularmente quem está em casa a assistir ao debate. Ao contrário do que muitos pensam, que o grande resultado é deixar o adversário em KO, não é isso."

Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP

"Um país excessivamente virado à esquerda não dá espaço para sonhar com ambição e para podermos concretizar objetivos de vida profissional, familiar..."

Assunção Cristas, presidente do CDS-PP na TSF

"Mesmo sendo tradicionalmente otimista, devo dizer que fiquei muito surpreendido com o grande impacto e sucesso que esta medida de redução dos custos dos passes sociais tem estado a ter na alteração dos hábitos de transporte das pessoas. Este é um processo que tem de continuar, estamos só no começo."

António Costa, secretário-geral do PS



"Se o dr. António Costa tem tanta segurança naquilo que foram os números que jogou para cima da mesa, seguramente que o seu Joaquim Sarmento - que se chama Mário Centeno - aceitará debater esses números."

Rui Rio, presidente do PSD

