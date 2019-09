PS e Bloco protagonizam confronto à esquerda no último debate antes das eleições

No último debate antes das eleições, António Costa comparou Assunção Cristas a Donald Trump, por defender a descida do imposto sobre os combustíveis. O secretário-geral do PS quis analisar ainda as contas do programa do PSD para acusar Rui Rio de ser ultra otimista. Foram duas horas de confronto e Catarina Martins aproveitou para ajustar contas com António Costa. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz-se alvo de um insulto pessoal.