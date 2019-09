Os partidos que vai encontrar no boletim de voto

Partido Socialista

O Partido Socialista (www.ps.pt) foi fundado a 19 de Abril de 1973, através da transformação da Acção Socialista Portuguesa que surgiu em 1964. Foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça a 1 de Fevereiro de 1975 com a denominação Partido Socialista e a sigla PS.

Partido Social Democrata

O Partido Social Democrata (www.psd.pt) foi fundado a 6 de Maio de 1974. Foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça a 25 de Janeiro de 1975 com a denominação Partido Popular Democrático e a sigla PPD. Passou a designar-se Partido Social Democrata, com a sigla PPD/PSD, desde 13 de Outubro de 1976. Integrou coligações com fins eleitorais como, por exemplo, a AD - Aliança Democrática (PPD/PSD, CDS e PPM) entre 1979 e 1981.

Bloco de Esquerda

O Bloco de Esquerda (www.bloco.org) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 24 de Março de 1999, com a denominação Bloco de Esquerda e a sigla B.E.

CDS - Partido Popular

Fundado a 19 de Julho de 1974, o CDS (www.cds.pt) foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça a 13 de Janeiro de 1975 com a denominação Partido do Centro Democrático Social e a sigla CDS. Integrou coligações com fins eleitorais como, por exemplo, a AD - Aliança Democrática (CDS, PPD/PSD e PPM) entre 1979 e 1981. A denominação foi alterada para Partido do Centro Democrático Social - Partido Popular e a sigla para CDS-PP. Em 1995 procede a nova alteração, apenas da denominação que passa a Partido Popular. Em 2009 são alterados o símbolo e a denominação, que passa a ser CDS -Partido Popular.

CDU - Coligação (PCP e PEV)

• Partido Comunista Português

Fundado a 6 de Março de 1921, o Partido Comunista Português - PCP - (www.pcp.pt) foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça a 26 de Dezembro de 1974. Integrou coligações com fins eleitorais como a FEPU - Frente Eleitoral Povo Unido (PCP e MDP/CDE), a APU - Aliança Povo Unido (PCP e MDP/CDE) e, atualmente, a CDU - Coligação Democrática Unitária (PCP e PEV).

• Partido Ecologista Os Verdes - PEV

O Partido Os Verdes (www.osverdes.pt) foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça a 15 de Dezembro de 1982, com a denominação Movimento Ecologista Português - Partido 'Os Verdes' e a sigla MEP-PV. A denominação e o símbolo foram alterados em 1987, passando a designar-se Partido Ecologista 'Os Verdes'. Em 1989 são alterados o símbolo e a sigla, que passa a ser PEV. O partido tem concorrido às eleições integrado na coligação de partidos formada com o PCP, com a denominação CDU - Coligação Democrática Unitária.

Pessoas – Animais – Natureza

O PAN (www.pan.com.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 13 de Janeiro de 2011, com a denominação Partido pelos Animais e pela Natureza e a sigla PAN. Passou a designar-se "Pessoas - Animais - Natureza", com um novo símbolo, desde 18 de setembro de 2014.

Aliança

O partido Aliança (alianca.com.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 23 de outubro de 2018, com a denominação Aliança e a sigla A.

Chega

O partido Chega (partidochega.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 9 de abril de 2019, com a denominação CHEGA e a sigla CH.

Iniciativa Liberal

O partido Iniciativa Liberal (iniciativaliberal.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 13 de dezembro de 2017, com a denominação Iniciativa Liberal e a sigla IL.

Partido Nacional Renovador

O PNR (www.pnr.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 10 de Julho de 1985, com a denominação Partido Renovador Democrático e a sigla PRD. Todos os elementos identificadores foram alterados em 2000, passando a designar-se Partido Nacional Renovador, com a sigla PNR. O símbolo foi alterado em 2011.

Partido Democrático Republicano

O Partido Democrático Republicano (pdr-partidodemocraticorepublicano.simply-webspace.com.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 11 de fevereiro de 2015, com a denominação Partido Democrático Republicano e a sigla PDR.

Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses

O Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses (www.pctpmrpp.org) foi fundado em Setembro de 1970. Foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça em 18 de Fevereiro de 1975, com a denominação Movimento Reorganizativo do Partido do Proletariado e a sigla MRPP. Passou a designar-se Partido Comunista dos Trabalhadores Portugueses, com a sigla PCTP/MRPP, desde 15 de Março de 1977.

Partido Popular Monárquico

O PPM (www.ppm.com.pt) foi fundado em Maio de 1974, tendo por base a Convergência Monárquica formada em 1971 (Movimento Popular Monárquico, Liga Popular Monárquica e Renovação Portuguesa). Foi inscrito no Supremo Tribunal de Justiça em 17 de Fevereiro de 1975 com a denominação Partido Popular Monárquico e a sigla PPM. Integrou coligações com fins eleitorais como, por exemplo, a AD (PPD/PSD, CDS e PPM) entre 1979 e 1981.

Partido Trabalhista Português

O Partido Trabalhista Português (www.partidotrabalhista.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 1 de Julho de 2009, com a denominação Partido Trabalhista Português e a sigla PTP.

Livre

O Livre (livrept.net) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 19 de março de 2014, com a denominação Livre e a sigla L. A sua denominação e sigla passaram a ser LIVRE/Tempo de Avançar e L/TDA em 20 de maio de 2015. A sua denominação passou a ser LIVRE em 10 de maio de 2017. A sua sigla passou a ser L em 22 de junho de 2017.

Reagir Incluir Reciclar

O RIR foi inscrito no Tribunal Constitucional a 30 de maio de 2019, com a denominação Reagir Incluir Reciclar e a sigla R.I.R.

Partido da Terra

O Partido da Terra (mpt.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 12 de Agosto de 1993, com a denominação Movimento o Partido da Terra e a sigla MPT. A denominação foi alterada para MPT - Partido da Terra. Em 2007 procede a nova alteração da denominação que passa a Partido da Terra.

Partido Unido dos Reformados e Pensionistas

O PURP (www.purp.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 13 de julho de 2015, com a denominação Partido Unido dos Reformados e Pensionistas e a sigla PURP.

Nós, Cidadãos!

O partido Nós, Cidadãos! (noscidadaos.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 23 de junho de 2015, com a denominação Nós, Cidadãos! e a sigla NC.

Movimento Alternativa Socialista

O MAS (www.mas.org.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 29 de Julho de 2013, com a denominação Movimento Alternativa Socialista e a sigla MAS.

Juntos pelo Povo

O partido Juntos pelo Povo (juntospelopovo.blogspot.pt) foi inscrito no Tribunal Constitucional a 27 de janeiro de 2015, com a denominação Juntos pelo Povo e a sigla JPP.