"Tudo o que a geringonça mudou no país tem a marca do Bloco"

Catarina Martins diz que tudo o que a geringonça mudou no país tem a marca do Bloco de Esquerda. Num comício em Torres Novas, só Fernando Rosas regressou à história do nascimento da geringonça para dizer que o Bloco de Esquerda não precisa de reivindicar a paternidade de tudo que faz.